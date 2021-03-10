信勢國小教學大樓拆除、重建，10日舉辦落成啟用典禮，增加教室及活動空間，以因應湖口區人口快速成長。（莊旻靜攝）

新竹縣湖口鄉信勢國小的教學大樓樂群樓，10日正式落成啟用，縣長楊文科、湖口鄉長林志華等人均共同剪綵、見證，楊文科指出，湖口王爺壟地區近年人口成長迅速，樂群樓未來可提供26間普通教室，解決空間不足問題。

樂群樓為信勢國小第2棟教學大樓，縣府2017年接獲得核定補助拆除、重建經費1.2億元，打造1棟地下1層、地上4層的建築，增加26間普通教室、8間廁所，從規畫設計識取得使用執照，歷經2年多的時間。

楊文科提及，湖口人口迅速成長，對於教育需求等均有所增加，除了鄰近王爺壟重畫區的信勢國小教學大樓重建外，教育處也在當地規畫興建非營利幼兒園，縣府也將持續與湖口鄉公所一同打拼各項建設，使移居湖口的青年沒有後顧之憂。

信勢國小校長李杏煖表示，該縣創立於1956年，已有超過60年歷史，此次教學大樓拆除重建，也融合建築理念與自然，依據日照、風向、氣溫、雨量等作為調適，規畫彈性的學習空間，使教師可以靈活運用，包含學習角、半戶外的交流角、大川堂等，提供學生閱讀、展演，外牆也有如展開的書籍，呈現多元、活潑的氛圍。

李杏煖也表示，此次拆除重建工程，包含拆除原有18間老舊教室、新增為26間，過程也感謝承攬的啟富營造公司及該公司董事長，期望新增的空間能符合在地需求及民眾的期待。

(中時 )