每間公司都有自己的企業文化和管理禁忌，究竟哪些地雷絕對不能踩呢？就有網友PO文發問求助「下班前10分鐘，老闆突然交辦任務說今天很急一定要趕出來」，該如何應對呢？

雖然最後原PO選擇留下來加班，是因為不想給老闆留下不好的印象，但很擔心臨時交辦工作會變成常態而無法準時下班。此文一出引發正反論戰，有網友分享「老闆跟我說妳都很準時下班欸，我就回他因爲我很準時上班」、「以前公司都趕人下班，因為加班費很貴不想付」、「若每天準時下班，偶爾加班沒加班費ok，但如果每天加班，突然來又加重工作，就放著明天做」，「一堆人都下班了還在裝忙演戲給老闆看翻白眼但慣老闆都很吃這一套」。

不過也有網友直言「我們部門5分鐘內全閃光」、「我5:10走已經是公司最後一個離開的人了」、「看完推文我有點驚訝好多人準時下班」！

根據1111人力銀行「上班族工時調查」發現，有41.6%上班族自評本身工時過長。有32.2%受訪者每個月「不用加班」，另有67.8%則每個月都要加班，平均加班時數為21.6小時。又從「職階」交叉分析可以發現，擔任「基層主管」最難為，加班的頻率及時數，高居各職階之冠，成為最辛苦的職場夾心族！

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「基層主管」肩負業務的成敗、帶人的壓力、甚至面對部屬的挑戰，同時還要向上溝通，處理高層交辦的任務，內外因素加諸累積，皆讓基層主管身陷加班而身心俱疲。建議上班族在面對老闆臨時交辦任務時，不妨化被動為主動，告知可能要花費多久的作業時間，用意在於提醒會產生「加班費」，讓老闆知難而退。

(中時新聞網)