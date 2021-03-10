張廖乃綸接獲里長及里民陳情，10日會同民政局、西屯區公所等單位到場會勘，實地乘坐電梯了解運轉狀況。（市議員張廖乃綸提供）

台中市西屯區西安、西墩及至善里聯合活動中心，電梯使用超過40年，里民搭承時常出現運轉失靈停擺等狀況，讓長輩們膽戰心驚；市議員張廖乃綸10日為民請命，邀集市府相關單位到場會勘要求儘速改善。民政局吳世瑋說，為確保里民及長輩們安全，將盡快籌措經費汰換更新老舊電梯。

「驚死人，坐電梯如同洗三溫暖，升升停停。」西安里76歲的老婦人說，年紀大走樓梯十分吃力，但搭電梯卻如同要老命，萬一搭到一半突然停掉，豈不是要喊救命；面對快半世紀的老舊電梯，如果不趕快換新，不知那一天老命就會「卡」在電梯裡，呼天不應、叫地不靈。

張廖乃綸表示，西安、西墩及至善里的聯合活動中心，是當地里民及長輩們很重要的活動場所，很多社團在這裡開課辦活動；許多歌唱比賽、康樂聚會也在這裡舉行，但活動中心電梯老舊常出現停擺、打不開門等狀況，經常讓長輩們膽戰心驚視若畏途。

張廖乃綸接獲里長及里民陳情，10日會同民政局、西屯區公所等單位到場會勘，實地乘坐電梯了解運轉狀況。張廖乃綸說，無障礙設施很重要、電梯的安全更不容輕忽，希望市政府盡速編列經費改善，讓里民、長輩們能更方便且安心進出活動中心。

吳世瑋強調，經初步估算活動中心電梯汰換更新工程總經費約需要159萬元，面對西安、西墩及至善里聯合活動使用率高，出入的長輩也很多，為保障里民及長輩們的安全，市府會盡快籌措經費汰換更新老舊電梯，讓長輩們搭乘電梯遠離恐慌的陰霾。

(中時 )