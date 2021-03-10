金山區公所將舉辦「兒童藝文月」巡迴展演。（新北市金山區公所提供）

新北市金山區公所第一屆「兒童藝文月」巡迴展演將於4月9日晚間7時在金山國民小學禮堂開演，有別於以往擴大辦理藝文展演活動，「兒童藝文月」聯合金山區4所國民小學一同共襄盛舉，特意將活動安排於4月兒童月的每周五晚上，邀請到「六藝劇團」帶來4場獨創的系列演出，內容是由民俗故事西遊記結合金山在地特色編創而成的兒童劇《黃金傳奇》。

金山區長廖武輝表示，金山區首次舉辦「兒童藝文月」巡迴展演的活動，在劇情上巧妙地將金山在地元素融入故事中，像是傳承百年的蹦火技藝、金山三寶紅心甘藷、芋頭、筊白筍及擁有世界五大泉質的金山區溫泉，中角灣國際衝浪基地、全台首座衝浪學苑中角國小等，加強在地小朋友及新住民了解在地文化及品德教育培養等觀念。

金山區公所表示，小朋友們想知道到底是何方妖怪抓走了唐三藏？孫悟空、豬八戒與沙悟淨能否成功救出師父呢？歡迎家長帶小朋友一起跟著孫悟空師兄弟一探究竟！也提醒參加的民眾一定要記得戴上口罩，並配合現場實聯制登記、體溫測量及酒精消毒。

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