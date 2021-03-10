國內工商產業區域佈局趨勢如何變化？從建照核發量可看出端倪。信義全球資產公司觀察近年建照核發面積發現，工業類(工廠、倉儲)建照核發面積從2017年中美貿易戰開打以來穩定成長，2020年來到263萬坪創下新高，分佈區域桃園為第一，新北則是亮點。至於商業類(商店、旅館、遊樂場)部分，台中近五年總核發面積超越台北，躍居第一；台北雖被超車，但2018年後已連兩年成長，娛樂服務產業的對於實體商場需求將有不同佈局。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，科技業擴大佈局，廠房需求增加，考量購地成本與供應鏈，許多企業選擇由北往南做跨區域或多地同時設點，加速建置產線。桃園產業鏈完整且有進出口交通優勢，始終是企業首選之地，2020年工業類建照核發面積達53萬坪，近五年核發總面積超過250萬坪，佔六都該類建照核發面積量40%。另外，亮點區域是新北市，2020年達37萬坪，除與2019年相比成長83%，為六都同期成長幅度最高縣市外，更是2016年的3.8倍；產業升級需求在工業區立體化方案與捷運路網刺激帶動下，產業在新北投資設置廠房廠辦趨勢越來越明顯。

台中近年城市發展快速，有著人口成長、各產業的隱形冠軍群聚、交通建設推動、舒適氣候等條件，成為國內外大型企業、台商回流重要跨區插旗之地。除了工業類建照核發面積2020年達26萬坪，較前年成長近50%，與2017年中美貿戰開打時的面積相比，成長一倍之多。另外值得關注的是，台中近五年商業類建照核發面積達34萬坪，已超越台北市，為六都之冠，代表除了精密製造業外，有許多休閒服務類產業也看好台中，擬在此持續佈局。

(時報資訊)