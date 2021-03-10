汎德永業(2247)2021年2月營收為21.3億元，比去年同期微增0.85%；今年1-2月合併營收64.5億元，年增率約34%。汎德永業表示，今年2月受春節假期影響工作天數，營收仍較去年同期成長，於3月起正2021年式新車將陸續到港，預期將帶動新一波交車熱潮，新車銷售動能無虞。

汎德永業表示，目前BMW及Porsche供貨情況皆正常，BMW與Porsche 2021年式新車預計3月起陸續到港，新車供貨無虞，且在車型戰力全面提升下，預期將能推升新車銷售業績成長。

此外，維修保養業務維持逐年穩健成長趨勢，新廠經濟規模效益持續發酵，去年新增的「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」成功帶動來客數增加，預計2022年下半年將再新增「台中4S保時捷多功能展示中心」，屆時北中南三大據點同步展開，將能進一步提高公司的業績表現並逐步放大獲利貢獻，對長期發展將更有助益。

此外，Porsche首款純電動車Taycan系列在台收單火熱，其中Taycan入門車型，因其訂價十分具市場競爭力，自發表以來詢問度及試乘人潮居高不下，日前Porsche向全球同步發表全新電動跨界獵跑Taycan Cross Turismo，為Taycan純電跑車系再添一名生力軍，將有助於Porsche全力搶攻電動車市場。

(時報資訊)