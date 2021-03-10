康舒(6282)擴大綠能布局，今日董事會通過將參與投資(持股20%)由國內壽險及泓德能源共同投資設立之太陽能發電平台「星泓電力公司」，目前綠能產品佔康舒營收比重約1到2%，隨著電廠陸續建置完成，且後續仍有其他大型案場在申設建置中，預計併網發電目標為500MW，可貢獻年營收25億元以上。

響應全球這股使用綠電的潮流及RE100的趨勢，促使台灣電子製造業必須要有綠電才能擠進供應鏈，且目前政府積極推動再生能源政策，透過法令修訂與各項配套措施，鼓勵民間企業以投資興建或採購綠電等方式投入再生能源，康舒近幾年積極跨足太陽能發電事業，不僅負責金仁寶集團的綠電電源開發，供應集團未來綠電需求，為加速太陽能發電事業發展，康舒今日董事會通過將參與投資(持股20%)由國內壽險及泓德能源共同投資設立之太陽能發電平台「星泓電力股份有限公司」。未來將依平台規劃逐步擴大投資，以實際行動持續支持政府政策。

康舒表示，瞄準今年度用電大戶條款上路後，無法自己發電的廠商，康舒計畫與同業合作「售電平台」做綠電銷售，未來無法自己發電的廠商可以至平台購買綠電，以符合政府法規，由於綠電長期趨勢可期，康舒將持續擴大發電水庫，未來更可聯合更多種類的發電平台，形成一個發電售電聯盟，讓各種再生能源發電售電成為綠電市場的主流電力，以滿足大企業綠電需求。

隨著電廠陸續建置完成，康舒科技表示，目前綠能產品佔康舒營收比重約1%到2%，至今將可提供近135MW太陽能發電裝置容量，後續仍有其他大型案場在申設建置中，預計併網發電目標為500MW，可貢獻年營收25億元以上。

(時報資訊)