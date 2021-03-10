跨足太陽能發電的康舒，今日董事會通過將參與投資由國內壽險及泓德能源共同投資設立之太陽能發電平台「星泓電力股份有限公司」，持股比例為20％，加上已經提供的裝置容量近135MW，目標為併網發電500MW。

康舒積極參與太陽能電廠，隨著電廠陸續建置完成，至今將可提供近135MW太陽能發電裝置容量，後續仍有其他大型案場在申設建置中，預計併網發電目標為500MW，目前政府積極推動再生能源政策，透過法令修訂與各項配套措施，鼓勵民間企業以投資興建或採購綠電等方式投入再生能源。

為加速太陽能發電事業發展，康舒今日董事會通過將參與投資（持股20％）由國內壽險及泓德能源共同投資設立之太陽能發電平台「星泓電力股份有限公司」。未來將依平台規劃逐步擴大投資，以實際行動持續支持政府政策。

響應全球這股使用綠電的潮流及RE100的趨勢，促使台灣電子製造業必須要有綠電才能擠進供應鏈；康舒負責金仁寶集團的綠電電源開發，供應集團未來綠電需求；康舒並計畫與同業合作「售電平台」，平台可做綠電銷售，主要瞄準今年度用電大戶條款上路後，無法自己發電的廠商，可以至平台購買綠電以符合政府法規；康舒認為綠電長期趨勢可期，將持續擴大發電水庫，以滿足廣大企業綠電需求。未來更可聯合更多種類的發電平台，形成一個發電售電聯盟，讓各種再生能源發電售電成為綠電市場的主流電力。

(工商 )