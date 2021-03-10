Lulu黃路梓茵10日出席心路基金會公益活動，希望為「幸福提袋組」募集到300萬義賣善款，她還承諾活動結束就要去便利商店預購100組，送給她4月舉辦首場演唱會前100名購票的幸運粉絲。江宏傑、福原愛鬧婚變，Lulu曾在《全明星運動會》小巨蛋總決賽和《料理之王》分別與兩人合作，「和他們都是在節目上合作，就像我跟漢典一樣，下節目就很不熟，還是希望留點空間給他們夫妻。」其他沒有多說。

而近日出身自《聲林之王》的22歲歌手莊凌芸驚傳輕生，Lulu身為該節目主持人，6日先是在臉書寫下：「不知道在她小小的身體裡面，承載多巨大的苦痛。」她受訪被問到此事表示：「我跟她很熟，後來她發片也有來節目宣傳，我們都會見到面，我想，她的家人一定覺得很痛心。」語氣非常難過。

Lulu盼新的一年多點正能量。（心路基金會提供）

對於同樣是《聲林之王》選手的李友廷，近日被謝震廷2度指控，隱晦點出他在世新大學時曾害「薄荷琴酒」樂團主唱為他輕生，對此Lulu坦言有關心李友廷，「目前只有一方的聲音，這很難講，我有跟他說撐過去，解鈴還須繫鈴人」。但她覺得自己不是當事者，無法妄下評論。

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(中時 )