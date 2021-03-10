全台水情吃緊，竹科廠商擔憂缺水，經濟部推出桃竹幹管、新竹海淡廠、抗旱水井及節水措施等4方面下手。國民黨前主席朱立倫今天表示，蔡政府對於如何節水卻少見主張，他提醒，與其鑽牛角尖在水的供給面，還不如好好用水，從需求面管理，靠智慧用水可以改變缺水的命運。

朱立倫說，台灣雖然多雨，但在極端氣候下常缺水，過去的經驗告訴大家增加水源很困難，如今蔡政府卻「臨渴掘井」，但鑿井會有地層下陷問題、海水淡化的成本過高，而蔡政府重提抗旱水井、及短期不易實施且高成本的新竹海淡廠，對於如何好好節水卻少見主張。

朱立倫提醒蔡政府，鑽牛角尖在水的供給面，還不如好好用水，從需求面管理，靠智慧用水可以改變缺水的命運。他感嘆，蔡政府不斷祈求上天紓解旱象，但與其靠天，不如靠智慧。

朱立倫指出，目前水價過低致使廠商不願投入節水設備。他說，政府不能只靠道德勸說，必須有強制作為，「管制經濟學派得上用場」，尤其是6大高耗水產業，合計佔工業用水比例85％，必須積極完成節水及水資源循環利用的設備，創造誘因給廠商，現在就必須立即輔導。

朱立倫說，年年吵農業用水佔比達七成，工業與農業用水孰重？過去多年，工業用水占比僅佔10％、生活用水20％，農業比例皆高達70％，如加州聖荷西的作法，積極改善農業灌溉系統的效率，就可節省15％的農業用水，如此可以解決大部分的水荒。

(中時 )