NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（10）日宣布事前預約已突破300萬人次，為感謝玩家支持，原本配合西門町魔劍完美落幕的好運轉轉活動，特別加碼延長，天天抽遊戲虛寶、iPhone 12 Pro等好禮。

天堂2M》自2月25日開放角色預約以來，人氣直升、伺服器大爆滿，事前登錄迄今也已突破300萬人次。NCSOFT為了感謝玩家的支持，舉辦了歡慶300萬抽獎活動，即日起至遊戲上市前一日，只要至《天堂2M》官方粉絲專頁指定貼文，依照指定條件完成活動，即可參加抽獎，有機會獲得【SAMSUNG Galaxy Watch3】、【SONY藍芽耳機】以及【WD My Passport 1TB行動硬碟】。

而台北西門町巨型魔劍裝置物與「好運轉轉」活動，配合台北市政府「西門PLAY樂購盯」專案，已於7日完美落幕；官方為了感謝300萬玩家支持，特別加碼延長線上抽獎活動，3/10～3/21活動期間，只要完成事前登錄就有機會獲得遊戲虛寶、iPhone 12 Pro、MyCard點數、《天堂2M》限量周邊商品等獎項，想要繼續試試手氣的玩家千萬不要錯過！好運轉轉活動連結：https://lineage2m-event.tw/

在線上記者會時曾提及的《天堂2M》中存在各種選擇，其中一項是視覺的選擇，遊戲支援四種視角，可依照自己的喜好來調整視角。

越肩視角（Shoulder View）

這是一個從角色肩膀後面透視出去的視角，專門體驗現實戰鬥張力的視角。

越肩視角。(圖/遊戲公司提供)

自由視角（Free View）

以角色為中心，能夠上下左右自由變更視角。

自由視角。(圖/遊戲公司提供)

斜45度視角（Quarter View）

提供戰場周圍廣闊視野的視角，適合在大規模戰鬥中使用。

斜45度視角。(圖/遊戲公司提供)

俯視視角（Top View）

左右視角固定，適合在組隊／血盟單位戰鬥中有利於指揮方向。

俯視視角。(圖/遊戲公司提供)

官方今日也同步公開了狄恩、奇岩狩獵指南，以及BOSS狩獵指南，正在等待遊戲上市的玩家，除了每日進行迷你遊戲外，不妨研究狩獵指南提前準備吧！

《天堂2M》事前登錄以及雙平台預約持續進行中，只要參加預約即可在遊戲上市後獲得專屬獎勵。NCSOFT表示，目前正全力準備《天堂2M》上市計畫，請喜愛本作的玩家千萬不要錯過！

(科技)