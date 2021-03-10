藍盤子早午餐店特別邀請了五名青春洋溢、美麗動人的showgirl，不但是推廣台灣本土農產品，也炒熱現場的氣氛。（馮惠宜攝）

台灣鳳梨無法輸入大陸，全民展開搶救鳳梨大作戰，台中南區一家早午餐店10日開幕，特別採買66顆金鑽鳳梨做為來店禮，店家說，不但是挺農民，也是祈求生意興旺；此外，台中多家飯店推出當季鳳梨料理，用行動支持台灣農業。

位於台中南區藍盤子早午餐店，10日開幕即舉辦一場公益慈善暨免費贈送鳳梨的活動，店家說，店內食材完全採購台灣本土蔬菜跟水果，希望帶給民眾一個健康營養均衡的飲食生活，且開幕當天每一位前來消費的民眾，都可以拿到一顆金鑽鳳梨，送完為止。

此外，藍盤子還特別邀請了五名青春洋溢、美麗動人的showgirl，以鳳梨的Logo造型，在現場演出一曲螃蟹舞，希望推廣代言台灣本土農產品，也炒熱現場的氣氛。

台中林酒店館內「森林百匯」Buffet餐廳，即日起推出多道當季鳳梨風味料理，包括：頂級窯烤鳳梨夏威夷披薩、鳳梨苦瓜雞湯、五色鳳梨泡菜、菠蘿海鮮炒飯、鳳梨糖醋排骨等，飲料吧則有採用整顆本地鳳梨新鮮調製的果汁：鳳梨蘋果汁、鳳梨冰沙、百香鳳梨汁；更有多樣的精美甜點，像是鳳梨奶酪、鳳梨杏仁派、香草鳳梨慕斯、鳳梨芒果慕斯、鳳梨椰果凍、鳳梨佛卡夏等。

台中金典酒店力挺農民，金園中餐廳推出多道鳳梨料理。（金典酒店提供／台中馮惠宜傳真）

台中金典酒店五星級自助百匯也以鳳梨拌入沙拉，還提供現烤鳳梨夏威夷披薩、鳳梨鮮蝦堅果炒飯、鳳梨苦瓜雞湯等菜色。金園中餐廳也特別推出紫羅鳳片蝦球、鳳梨咕咾肉、鳳梨炒牛肉、鳳梨木耳炒松阪、鮮鳳梨香醬蝦球等菜色。

(中時 )