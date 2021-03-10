已婚民進黨立委王定宇遭週刊直擊，與小17歲的民進黨美女發言人顏若芳「同住」，掀起軒然大波。但王定宇強調，2人是房東與房客的關係，「我太太也知道」。資深媒體人王尚智今(10日)在臉書分析，王定宇直接宣稱「老婆也知情」，來搪塞外界的疑情，卻也就將這段熟男嫩女的長期曖昧與不倫激情，指向那位無辜信任丈夫的妻子李淑吟，且無論如何，事情至此就變得讓人開始「噁心」了。

王定宇常在臉書上報告行蹤，包括早起出門、為孩子慶生、地方婚宴等，予人愛家好形象，這次爆出「不倫戀」，形象崩盤。但他回應，與顏若芳「就是房東、房客」，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，才開始租了幾個月，「我太太也知道這事。」

不過，王尚智10日在臉書寫下，這起事件男女當事者以「分租房間」去掩飾私情私欲，可來自房屋銷售仲介業者所提供兩人大樓香巢的「屋型」，恰恰揭露了「同處一室」或「同用一浴室」的荒謬不合理。

王尚智說，每個婚姻不倫的緋聞事件中，也必然都有位「受害者」，而王定宇直接宣稱「老婆也知情」，來搪塞外界的疑情，卻也就將這段熟男嫩女的長期曖昧與不倫激情，指向那位無辜信任丈夫的妻子李淑吟了。因此他提出質疑，「所以既然說是『分租房間』坦蕩無愧，所以王定宇今後就將繼續租下去，且與顏若芳名正言順的同居於愛巢之中？」

另外，王尚智也好奇，特別是基層女性人人皆痛恨的搶人丈夫的人，真的可以繼續這麼理直氣壯的在公眾目光中，代替一個執政黨的形象暢快發言嗎？無論如何，事情至此就變得讓人開始「噁心」了，說謊遮蔽搪塞，雖說人之常情，可一旦讓人覺得噁心，那就完全不行了。

(中時新聞網)