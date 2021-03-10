為了讓復歸社會的更生人無後顧之憂，台灣更生保護會尋求社會資源幫助推動更生保護，富邦集團成立的「如是社會福利公益信託基金」捐贈3000萬元協助更保會的「陽光就業」等計畫，法務部10日舉行捐贈典禮，部長蔡清祥除了感謝富邦集團的慷慨捐贈，同時希望社會各界都能共襄盛舉。

如是社會福利公益信託基金的捐贈自2020年起，逐年規畫捐款1000萬元的更生保護業務經費，受惠對象是更生人及他們的家屬。

捐款利用的措施分別是針對更生人目前就業困境規劃「陽光就業計畫」，促進更生人就業補助及穩定更生人就業獎勵金措施，鼓勵更生人提振就業信心，重新適應職場。

規劃補助各地安置處所專業社工及成立庇護工場的「安居樂業計畫」，提高工場服務效能，穩定更生人就業信心。以及補助各地安置處所收容輔導等相關經費。

「復歸社會整備計畫」評估與法務部矯正署八德外役監獄合作辦理更生人及收容人社會復歸技能訓練。同時運用於各項更生保護服務措施、幸運草市集及幸運草網路商城等更生商品行銷經費。

有感於矯正機關女性收容人攜帶3歲以下子女入監服刑者，多屬經濟弱勢一群，年幼子女普遍有齲齒及營養問題規畫的「貝齒護苗計畫」，規劃提供專業口腔診療及保健服務，以及牛奶、營養副食品、童裝和急診掛號等資源協助，落實「援助更生家庭計畫」。

台灣更生保護會董事長邢泰釗表示，有感於每一元的善款都是國人的愛心，應完全使用於更生人，特別建立監督機制，成立5人審核小組，邀集法務部保護司、如是社會福利公益信託基金及本會代表及檢察官蔡佩玲等人，定期審查監督方案執行進度，發揮如是社會福利公益信託基金捐助經費最大服務效益。

(中時 )