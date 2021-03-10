第五季「一觸即發」影片介紹

隨著七週年的圓滿落幕，戰遊網（Wargaming.net）旗下家用主機遊戲《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 今天正式宣布推出第五季「一觸即發」，即日起至4月26日，玩家將能體驗全新一季的遊戲內容，透過完成指定戰鬥任務以解鎖波蘭重型戰車、消耗品、迷彩、加值帳號天數等超值好康。

第五季總計有100等級讓玩家進行挑戰，不論是季票持有者或者非季票持有者，凡是於第五季活動期間持續破關，便有機會解鎖重型波蘭原型戰車50TP，以及一系列豐富獎勵，包括訂製指揮官、鑰匙卡、金幣、銀幣、消耗品、以及獨家「一觸即發」標誌！

另外，針對季票持有者的玩家，更有機會於完成每一個等級後解鎖季票者獨家獎勵，包括Creighton Abrams 英雄指揮官，英雄迷彩，以及Type 59-11、T-100、T77等戰車。 若順利完成100等級的季票持有者玩家還能獲得足夠的金幣，以用來購買下一季季票。高級季票持有者的玩家能獲得上列所有敘述的獎勵，另外加碼附有英雄迷彩的CS-52 LIS以及Edmund Orlik英雄指揮官。

三月的最後兩週，玩家將有機會體驗全新的波蘭中型戰車系列，其中包括V階DS PZlnz、CS 44、CS 53、CS 59以及X階CS63等車輛。

戰遊網創意總監TJ Wagner表示：「我們很高興在本賽季中推出全新的戰車系列，讓玩家有機會體驗全新車輛與全新遊戲機制，也希望玩家們喜歡這些新的元素！」

(科技)