大陸女星趙麗穎靠著產後復出之作《有翡》人氣很夯，積極回歸螢光幕的她，新戲《幸福到萬家》也已拍好殺青，外界都很期待「戲劇女王」的作品，同時趙麗穎也是精品、代言活動爭相邀請的寵兒，她昨（9日）就美開深V、頭頂蝴蝶結，優雅又氣質出席活動，而在路人鏡頭的趙麗穎更是美到發光，絕佳狀態不輸官方釋出的精修照。

趙麗穎昨晚出席精品的開幕活動，只見33歲趙麗穎以一襲黑色的深V洋裝絕美亮相，讓她白嫩美肌、天鵝頸和一雙細手全都露，洋裝在腹部的收腰設計，更是讓趙麗穎的纖細蠻腰一覽無遺，而本身童顏的趙麗穎，頭氣質高馬尾、頂著蝴蝶結入鏡，讓她看起來就像個少女。

趙麗穎美開深V，狀態極佳的她美到不科學。（圖／取材自趙麗穎工作室微博）

就算是無P的路人鏡頭依舊藏不住趙麗穎的美貌。（圖／取材自新浪娛樂、微博）

同時，也有網友在網上曬出捕獲野生趙麗穎影片，在路人鏡頭下的趙麗穎狀態極佳，肌膚細嫩的她白到發光，女神性感又氣質兼具，狂噴仙氣模樣和工作室曬出的美照差異不大，而趙麗穎在活動現場也大展親民，停下腳步和民眾揮手打招呼，趙麗穎毫無巨星架子，大受好評。

麗穎在活動現場大展親民，停下腳步和民眾揮手打招呼。（圖／取材自微博）

趙麗穎靠戲劇起家，以《杉杉來了》、《花千骨》、楚喬傳》以及《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等戲闖出知名度，讓趙麗穎擁有「戲劇女王」的稱號，趙麗穎也陸續和馮紹峰合作電影《西遊記女兒國》、電視劇《知否》而相識相戀，小倆口在2018年公布戀情並閃婚，接著在隔年生下兒子，幸福組成一家三口。

(中時新聞網)