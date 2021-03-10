特教生在運動場上揮灑汗水，享受運動的快樂。（新北市教育局提供）

「特教生不再是啦啦隊，而是運動場上的男女主角！」新北市年度「特教生挑戰日」今年升級3.0擴大登場，教育局長張明文介紹，將邀集117校、8000名普特生共襄盛舉，且運動類型更多元，從疊杯、滾球、橄欖球到翻轉飛碟應有盡有，預計下半年度起舉辦12場說明會，輔導各校為特教生規畫一場獨一無二的運動會。

新北市約1萬3000名特教生，教育局2013年起推辦「特教挑戰日」，設計普特融合的趣味闖關、運動比賽等，讓特教生也能挑戰自我、盡情揮灑汗水，今年因應疫情影響，改由各校各別舉辦。

特教科長劉美蘭介紹，今年不僅參與人數創新高，運動類型也更多元，像是崇德國小舉辦汐止區4校蹴鞠大龍球、羽球闖關賽，竹圍國小比賽翻轉飛碟及立定跳遠，林口區3校聯合舉辦帶式橄欖球及法式滾球比賽，讓特教孩子成為運動場上的主角，體驗運動競賽的快樂。

今年運動類型更多元，從疊杯、滾球、橄欖球到翻轉飛碟應有盡有，別具看頭。（新北市教育局提供）

「從沒想過可以和其他同學，一起玩蹴鞠大龍球挑戰活動！」秀峰國小腦性麻痺學生小劭（化名）說，平常他需要穿踝足部支架，無法長時間參加激烈的運動競賽，很高興最後在大家的合作下完成挑戰，是非常難忘的經驗；竹圍國小特教生阿凱（化名）則說，他過去很難專注，但是報名挑戰日後，每天都加倍認真練習，媽媽也說他專注力變好，「大家在比賽中團結一心的感覺很棒，希望每年都可以參加」。

(中時 )