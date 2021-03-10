男星鄧超和女星孫儷是演藝圈模範夫妻檔之一，兩人相愛到結婚生子超過15年，時常在社群平台分享家庭生活，讓眾人看了哭笑不得；近期鄧超多次在微博炫耀孫儷親自下廚的料理，今（10）日罕見吐槽愛妻做的早餐「像貓糧」，但下一秒展現求生慾趕緊讚賞孫儷好手藝，粉絲被閃到直喊「哥你每天秀恩愛好煩」。

鄧超今日一早在微博分享美味早餐照，畫面中有一片沙丁魚起士吐司，看起來簡單又美味，從鄧超的字句中得知是愛妻孫儷準備的愛心早餐，但他卻補了一句要命的話，「怎麼感覺像貓糧」；不過，結婚多年的鄧超求生慾還是很強，馬上在留言處補充說，「全麥麵包也是孫師傅自己做的」，急誇獎愛妻的手藝。

鄧超吐槽愛妻早餐，下一秒趕快稱讚好手藝。(圖/ 摘自鄧超微博)

近期鄧超不時在微博分享孫儷的好手藝，日前才PO出她做的麵包照，日日夜夜曬恩愛，讓粉絲都快看不下去，紛紛開玩笑，「你自己沒手嗎？怎麼一直要娘娘做」、「有得吃，還挑」、「這樣天天撒狗糧，對我們恐怕不好吧」、「早中晚各秀一次」、「哥你好煩每天都秀恩愛」、「知足吧超哥，你家裡貓的地位都比你高吧，越級吃貓糧還不滿足」、「我覺得我彷彿加了鄧超的朋友圈」。

大陸女演員孫儷因主演古裝電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》和《那年花開月正圓》等，讓台灣觀眾留下深刻印象，而她和男星鄧超相戀5年結婚，生下一子一女，事情家庭兩得意，令許多人稱羨。

(中時新聞網)