台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）10日公告，2月份自結合併營收為新台幣4.8億元，較去年同期減少30.87％，累計1～2月自結合併營收為11.07億元，較去年同期減少22.31％。

榮剛表示，受到農曆春節假期工作天數減少影響，使得2月份營收較上月減少23.42%。不過受惠於工具鋼及功能性不鏽鋼近來需求增溫，使得產品售價自去年底逐漸提升，此外，在原料方面，由於合金金屬採購策略得宜，在此次原物料價格高漲時也發揮效益，成本控制得宜，因此雖然2月營收較上月減少，獲利仍維持正向表現。

榮剛指出，為期三年的歐盟鋼鐵Safeguard（關稅保障）措施預計將在今年6月30日到期，歐美進口關稅壁壘陸續出現鬆動曙光，可為公司出口業績帶來助益。此外，隨著全球景氣回升，民生工業需求大增，可望持續帶動工模具鋼出貨動能，預估未來營收有機會逐月攀升，公司也樂觀看待今年營運表現。

(工商 )