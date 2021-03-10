證券分析師陳杰瑞表示，美股多頭指標股特斯拉，自2月初高點起算，已回檔四成，美國科技股表現大受影響。不過，大陸2月電動汽車銷售數據激增，帶動特斯拉股價9日出現報復性反彈，大漲近20％，短線出現初步止跌訊號。

儘管近期科技股有望回神，台股大盤10日仍出現開高走低，IC設計族群雖有回溫跡象，惟台積電未能強勢表態，導致大盤終場僅小漲58.58點，收在15,911.67點，呈現價漲量縮，多方持續觀望。

不過，就技術面觀察，大盤9日已出現止跌訊號，目前多方只欠東風。台積電在10日盤後公布營收，表現不俗，預期隨美國科技股回溫，只要台積電近期表態上攻，加權指數將有望再戰新高。一旦台股大盤KD指標交叉向上，操作上將會變得容易，屆時投資人可好好把握行情。

個股方面，本周納入投資組合的神基，兼具高殖利率及高成長，股價持續創高可期。

選股方面，晶圓代工、IC設計、矽晶圓等近期弱勢族群，已見低接買盤進場，部分基本面佳之個股，建議可搶短線反彈。至於目前主軸，仍舊聚焦於漲價的面板及記憶體族群，低基期的光學鏡頭、MIH聯盟會議題材的鴻家軍及電動車個股，亦有望隨國際電動車相關個股強勢而受惠；傳產部分，原油、二線塑化、鋼鐵、水泥、散裝航運、空運等，持續看好。

(工商 )