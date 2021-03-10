紡織股王儒鴻（1476）法說會後佳評如潮，10日終場上漲3.2％、收462.5元，改寫2016年初以來的股價紀錄，經營管理階層的樂觀態度，呼應股價波段強勢表現。大和資本證券將投資評等由「優於大盤」，調高至更樂觀的「買進」，除大和資本外，摩根士丹利、匯豐證券雙雙調升推測合理股價，大摩更給出600元的新高價。

大型投顧研究機構指出，北美成衣庫存因疫情回到2013年低檔水位，品牌通路客戶有補庫存需求，且後疫情時代的產品主流為運動休閒服飾，儒鴻身為運動機能服製造龍頭，受惠供應商整合，地位卓越，因而看好營運、評價重返2013～2015年上升循環的榮景。

儒鴻目前已談妥全年約八成訂單，確認訂單能見度已至10月，法人剖析，主要客戶Nike、LuLulemon、UA、Target、Costco約占營收10～15％、8％、5～8％、5～8％、5％，其中，Nike與UA訂單可望增長雙位數，LuLulemon成衣訂單增長性高於布料，Target目前訂單能見度至第二季，Costco訂單則已排至10月。

(工商 )