香港國泰航空公布2020年業績報告，數據顯示，國泰航空2020年全年實現營收469億港元，較2019年下滑56.1％；歸屬股東淨虧損216億港元，2019年同期盈利為16.9億港元。

收益結構顯示，集團客運服務收入119億港元，降幅達83.8％，國泰航空及國泰港龍航空客運營收113億港元，與2019年相比減少84.3％；集團貨運服務收入逆勢增長，達278億港元，年增17.1％，國泰航空及國泰港龍航空貨運營收245億港元，年增16.2％。

界面新聞引述國泰航空表示，自疫情爆發以來，集團2020年客運收益縮減至2019年的2％至3％。由於需求處於歷史最低點，公司將客運航班大幅縮減，2020年運作的可載客量大部分時間維持在10％以下。

過去一年，國泰航空集團整體裁減約5,900名員工，占國泰航空集團員工總數的17％。此外，國泰航空還要求駐港機艙服務員及機師過渡至新的服務條件，令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力。

(工商 )