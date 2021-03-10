因藻礁公投終將成案，如公投通過，將面臨缺電危機，工商協進會建議政府要重新思考能源政策，必須納入核能供電的可能性並完善現有電價穩定機制。經濟部10日回應，穩定供電、減污減煤、保護藻礁，都是重要價值，但核電廠核廢料貯存場址難尋、燃料棒無法取出，現階段無法繼續使用，並呼籲工商團體要支持政府推動增氣減煤。

經濟部表示，穩定供電、減污減煤、保護藻礁，都是重要價值，希望能夠兼顧共贏。但在核廢料難以處理的限制下，核電無法成為選項。第三接收站的興建，是為了增加天然氣發電，減少中南部空污，因此經濟部不斷向社會溝通說明並爭取支持，希望能夠在兩種環保價值之間取得平衡。

經濟部強調，雖可理解產業界對若公投通過後，對穩定供電的擔憂，但在現階段核廢料無法處理的情況下，核電無法成為選項。以核二1號機為例，即使運轉執照可到今年底屆期，卻因為核廢料貯存場址難尋、燃料棒無法取出，因此必須在6月提前停機，凸顯核廢料處理面對的高度困難。建議產業界支持國家增加天然氣、減少燃煤、發展綠能的穩定供電路徑，共同爭取社會支持。

(工商 )