刑事局中部打擊犯罪中心2019年間破獲一個邪教─「中華白陽四貴靈寶聖道會」，此邪教打出淨化心靈口號，蠱惑信徒脫離家庭，並以恐怖統治方式，讓信徒們互相監視檢舉，若有想脫離團體念頭，就會被拘禁、毆打遍體鱗傷，連兒童、老人都不放過。警方獲報循線前往南投山區攻堅，救出受虐信徒，全案曝光震驚社會。

林女創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」暴力宗教犯罪集團，檢警前往南投道場攻堅。(中時資料照)

警方攻堅時，在南投國姓道場內查獲12部錄影帶畫面，其中一部影片，一名媽媽帶著3月嬰兒與2歲女兒加入邪教，當她欲脫離組織時，邪教幹部竟狠心用衣服蓋住女童毆打，強逼母親留下，女童痛到放聲痛哭，母親則在旁哭求：「放過我女兒」。

另有20名信徒不服從或想脫離邪教，被迫下跪自己打耳光，在旁的幹部若認為打得不夠用力，就會跳出來當打手；還有一名信徒被創辦人懷疑偷看機密機料，就被幹部痛打一段，而打人的幹部卻宣稱，是神佛借用她們的身體，驅除信徒心中的惡魔，儘管說法荒唐，被救出的19名信徒中，仍有不少人深信不已，還認為這是為他們好。

林欣月成立宗教團體，涉教唆幹部毆打凌虐不服管教的成員，刑事局前往南投縣國姓鄉的道場偵辦時，還有被害成員在道場內遭毆打後罰跪整晚。（中時資料照）

創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」，是一名自公家機關約僱人員退休的年逾6旬女子林欣月，邪教成立後，林女以「聖母」自稱，開公司、印書籍、做制服，還藉宗教之名，控制信眾心靈。檢警逮捕林女還查出，許多信眾加入此邪教後，也拉自己的親友加入，原以為全家人可以一起見證神蹟、成仙成佛，沒想到卻是踏進地獄，如今至少還有11人進入邪教後人間蒸發，生死未卜。

2019年4月間在大陸廣西南寧，林女指示一名隨行的26歲女姓台灣女信徒留宿道場，因方女私下外宿，被林女認為她被外靈入侵，遂令她躺在地板，任由兩名幹部用腳猛踹，導致肝臟破裂而死，林女與幹部隔天隨即搭機逃回台灣，還教唆一名大陸籍男信徒向公安自首，宣稱因情感糾葛誤殺方女，後來方女父母透過朋友向台中地檢署檢舉，8月才逮到主嫌林女，並救出19名受害者，但仍有多人失蹤，下落不明。

林欣月雖自稱「聖母」，但狠毒行事作風如同「女魔頭」，不顧他人死活，拿宗教信仰充當護身符，先吸光信徒的積蓄，再誘拐信眾斷絕家庭關係，甚至害死無辜生命。台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，檢方當時向法院二度聲押林女才獲准，林女現關在台中看守所等候應訊，但她對任何問題都打死不承認，目前積極朝向傷害致死罪偵辦，細節待檢方通盤調查結束再依法起訴。

(中時新聞網)