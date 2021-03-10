當一段戀愛關係走到盡頭，其實仔細觀察戀人都能發現對方死心的徵兆，星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，十二星座想分手的時候反應都不太一樣，只要做出這些舉動，就代表已經不再愛了，也差不多是分手的時候。

▍白羊座：說話閃躲、前後不連貫

白羊座性格直率，不擅長撒謊，他的愛是直接的、不加掩飾的，當你感覺到他對你沒有了以往的熱情，說話開始閃躲、甚至有時候前後不連貫，代表他已經不愛你了。

▍金牛座：對你失去耐心

金牛座性格踏實穩重、脾氣好，談戀愛經常開啟老夫老妻平淡日常模式，很少能從熱情冷淡程度判斷他是否愛你。這個時候就要看他的態度變化，如果他開始斤斤計較，捨不得付出，表現出不耐煩的樣子，代表他已經不愛你了。

▍雙子座：對你沒興趣

雙子座好奇心很重，喜歡新鮮事物，他的愛情也需要時常保鮮，如果他對你失去了興趣，不願意和你玩，不分享他遇到的趣事，聽你說話心不在焉，代表他不愛你了。

▍巨蟹座：不再關心你

巨蟹座戀愛的時候很敏感，把對方看得很重，在乎戀人所有小細節，如果有一天他看不到你的變化，察覺不出你的情緒，也不再關心你的日常，代表他已經不愛你了。

▍獅子座：不再包容你

獅子座戀愛時可以給予無限的包容、縱容，也會跟戀人撒嬌耍賴，無論是好的或壞的一面都會展現。但是當他不愛了，就會保持距離，不再撒嬌，也不願討好對方，再也無法容忍戀人的任性。

▍處女座：不顧及你的感受

處女座無論愛不愛你都會挑剔你，這點是不變的。只是愛你的時候，挑剔是關心，言語中雖然滿滿的吐槽，但是會摻雜​​著撒嬌、傲嬌的可愛，不愛你的時候，挑剔是充滿了嫌棄的，絲毫不顧忌你的感受。

▍天秤座：態度很冷漠

天秤是很溫和的，戀愛中的他也比較溫暖貼心，很少會拒絕你的提議，總是順著你的想法。但是當他不愛你了，他就會態度冷漠，失去了以前的包容，總是一副拒絕的姿態，讓你心寒。

▍天蠍座：不在乎你

天蠍座有很強的佔有欲，愛你的時候總想黏著你，想知道你的行踪，想掌握你的各種訊息。如果有一天，他不再關心你的行踪，不關心你在做什麼，甚至和異性出去吃飯他都毫不在意，那麼他真的不愛你了。

▍射手座：直接消失

射手座愛自由人盡皆知，他有一顆浪子的心，總想流浪去遠方。愛你的時候，還願意為你停留，和你待在一起，如果對你失去了興趣，那麼他隨時就會出發，會突然消失不見，甚至連招呼都不打就來一場說走就走的旅行。

▍摩羯座：不再花時間陪你

摩羯很忙有很多事情要做，他的時間很寶貴，愛你的時候才願意花時間陪你，如果有一天，他天天喊忙，怎麼約都無法見面，想聊天都沒時間，那麼他八成是不愛你了。

▍水瓶座：動不動就冷戰

水瓶座是12星座的冷戰王，但是他並不會隨隨便便不理人，如果他動不動就跟你冷戰、鬧消失，還拒絕溝通，而且這一切還不影響他各種逍遙自在，代表他不愛你了。

▍雙魚座：不再黏人

雙魚戀愛中是很依賴對方的，喜歡和戀人待在一起，如果有一天，他變得獨立，不再黏人、不再依賴你，做什麼事情都不問你的意見，有很多你不知道的事情，那麼他真的不愛你了。

(中時新聞網)