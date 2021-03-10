珍愛藻礁公投將成案，針對藻礁議題，民進黨立委洪申翰今於中常會表示，他認為要正面面對公投。據與會者轉述，中常委蔡易餘、羅致政建議藻礁公投要有對案，轉守為攻，鼓勵支持者出來投票。蔡英文總統則表示，現階段最重要工作就是把事實說清楚，如同水銀瀉地般到處向民眾溝通說明。

據轉述，羅致政在中常會提到，根據2018年公投的經驗，很多支持者感到焦慮，不知道要不要投，甚至要不要動員，羅致政主張評估是否提出對案，讓支持者可以出來投，正面迎戰、正面論述。

民進黨祕書長林錫耀則回應，有各種評估方案，現在還有時間，不急著做決定，還有時間評估各種方案。

與會者轉述，蔡總統補充提到，現階段最重要工作就是把事實說清楚，尤其是藻礁這塊，正面論述事實很重要，希望這段時間能如水銀瀉地般到處向民眾溝通說明，把事實跟立場說清楚，創造未來做決策的空間。

民進黨立法院黨團總召柯建銘提醒，何時要做決定必須要很清楚，還是要掌握最後決定時間的節奏；至於828公投，希望在此之前不要創造新的戰場或其他爭議的事情。

(中時 )