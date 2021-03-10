台灣房屋集團總裁彭培業示，台灣房地產已正式邁向第五波，健康養生地產將因應而起，隨著人口結構的改變，及空氣污染的問題，購屋者對住宅需求轉為高度「重視環境」、「設施與服務」。台灣房屋啟動房仲史上健康宅最大投資案，將成全台首座符合世界級健康地產十大標準的度假飯店型照護宅。

據國家發展委員會統計，2020年台灣65歲以上人口數有378萬人，預估2025年有500多萬人口，台灣房屋集團超前佈署，以WHO健康空氣品質的國際級標準，嚴選素有「長壽之鄉」美譽的新竹縣關西鎮，以世界級藍點計畫(Blue Zones)規格，歷時七年，成功整合六千坪基地「亞洲健康智慧園區」，開發全台第一座五合一莊園式建築，規劃六棟七樓高的莊園式低密度建築，比照日本億元級健康宅規劃，全區388戶，總開發金額60億元。

彭培業強調，不僅特別注重建築結構、防水、更因應後疫情時代，重視通風與排氣等工程，管道間係採歐規裝設吸氣閥來取代傳統通氣管的設計、屬密閉管路，空氣不會外洩，不易造成病毒傳播、臭味流竄或排水不順的困擾，也避免病媒蚊在通氣管內孳生甚至進入室內。

彭培業說，少子化與高齡化時代已經來臨，「尊嚴老化」、自主尊嚴，快樂且健康的環境與規劃是神聖的願景，當內在外在條件都已成熟，台灣房屋集團完成佈局，矢志為台灣打造世界華人的幸福基地。

(時報資訊)