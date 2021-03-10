連鎖餐飲集團王品(2727)董事會通過2020年合併財報，第四季營收淡季有撐、本業獲利回升近年同期高檔，每股盈餘（EPS）2.09元、創近8年同期高點。使全年歸屬母公司稅後淨利3.48億元、僅年減1.9％，衰退幅度低於營收的6.15％，每股盈餘4.61元。

王品董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利約4.3元，盈餘配發率約93.36％，延續近年高股利政策。以10日收盤價168元計算，現金殖利率約2.56％。公司將於6月29日召開股東常會。

王品去年第四季合併營收43.27億元，季減2.97％、年增達13.85％，創同期新高、歷史第5高。毛利率49.11％，優於第三季48％及前年同期43.07％。營益率5.91％，低於第三季8.95％、但優於前年同期2.55％，分創近7年、近8年同期高點

在營收規模淡季有撐、本業獲利持穩同期高檔帶動下，王品去年第四季歸屬母公司稅後淨利1.58億元，雖季減42.06％、但年增達1.85倍，每股盈餘2.09元，雙創5年半來次高、近8年同期新高佳績。

累計王品去年合併營收152.33億元、年減6.15％，為近7年低點。毛利率46.25％、營益率3.65％，前年為44.45％、3.72％，毛利率登近3年高點。歸屬母公司稅後淨利3.48億元、僅年減1.9％，每股盈餘4.61元、略低於前年4.77元。

王品表示，去年台灣事業群營收達105.2億元，年增7.25％、創6年同期新高，逆勢回歸百億元俱樂部。營益率跳升至6.81％、年增達1.51個百分點，同店銷售（SSS）亦維持正成長，營運體質調整效益持續顯現。

而中國大陸事業群雖受疫情衝擊，去年營收47.1億元、年減26.63％，但品牌信賴感強、食品安全獲消費者青睞，復原速度領先同業。隨著疫情日趨平穩、消費信心恢復，配合選址、裝修、菜單等品牌調整轉型逐漸展現成效，有效驅動新客來店數提升。

王品分析，集團提前防疫奏效，使顧客安心選擇「高信賴感」餐廳，近年採多品牌戰略奏效，布局各品類和價格帶，滿足消費者需求；同時配合政府三倍券政策推出創意行銷、搶攻外送市場等策略，皆帶動5月後營收持續走揚，使集團去年得以快速復甦。

(時報資訊)