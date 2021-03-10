民進黨今中常會公布重啟核四民調最新民調顯示，近6成的人不知道核四蓋在斷層帶上；民進黨副秘書長林鶴明轉述，民調結果證明民進黨還需要跟民眾做更多說明跟論述；秘書長林錫耀報告時表示，黨規劃將舉辦「國政座談」，透過面對面的形式與基層說明，議題不限於公投；政務官及黨主席蔡英文也在規劃的主講名單上。

民進黨今中常會邀請立委洪申翰、台灣環境規劃協會理事長趙家緯，以「日本福島核災後現況與台灣能源轉型政策前景」專案報告，及桃園市長鄭文燦也針對藻礁等議題簡報。

林鶴明轉述林錫耀指出，透過今天常會簡報公開，後續會有一些影像呈現在網路上，這也算是民進黨跟各界民眾溝通的形式，從民調顯示，這麼多的民眾對於8月份公投重啟核四這件事是不知道的，所以民進黨還有很多努力跟論述空間。

他說，不止於此，8月公投很重要，各界都很關心，黨會持續跟大眾做說明，多聽各方意見，除了簡報跟外界說明的資訊，長期以來黨也有跟地方座談的活動，除了黨務座談，過去也有跟黨公職舉辦座談的活動，黨也會鼓勵，希望未來透過組織性的座談，把這個議題帶進來，讓更多人了解。

他表示，過去一年大家溝通層面都在防疫議題，疫情關係，很多座談都減少，都透過社群、網路等溝通比較多，目前疫情穩定狀況，與基層、支持者，透過面對面的形式告訴大家，黨務系統會慢慢強化跟基層民眾的溝通跟說明。

林鶴明表示，下鄉座談會相當於國政座談，不會只有公投議題，會規劃適當講者、提供相關文宣；若小場，立委就可以負責，若是大規模，就可以中央級的或是專家學者，或黨主席，談的也不是只有單一議題，被問的議題應該包山包海，比較像國政，當然地方議題也有，公投議題一定會有，但不是單一。

至於是否一路辦到8月公投前，他表示，到8月還有半年時間，有需要，公投前可以辦一辦，但民眾議題不會只有公投，目前由黨公職規劃、中央協助講者戶資源配置，但還在規劃中，有近一步，會再對外詳細說明。

(中時 )