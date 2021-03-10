Apple與「最帥牙醫」男友趙國翔，揪好友夏和熙合資開咖啡店「幸奮劑」，10日舉辦開幕活動。Apple當初在夏和熙介紹下，與趙國翔相識熱戀，這次與其他共8位股東一起經營，3人各出資6位數，合計投資7位數。最常意見不合的就是Apple與夏和熙，趙國翔這時就會跳出來溫柔叫兩人先冷靜5分鐘，Apple笑說：「他就是用對待病人的那招對待我們。」趙國翔則說自己對他們2人很了解，所以有時會幫忙溝通。

被問及結婚進度，趙國翔表示：「結婚當然是我們的共同目標，開店也很重要，兩個人要能合作，才能走得長久。」他笑稱自己是讀書人，以前考試都是空格填答案，但後來發現媒體提問是申論題，其實除了yes或no還能有其他答案，「去年當下在比較急躁的狀態，所以可能說了一個明確時間，但現在疫情還沒完全控制，整個情況對我來說不是很理想，住在美國的親戚可能也無法回台參加，所以暫時再緩緩，但還是朝同個目標前進」。

Apple與趙國翔不急婚。（吳松翰攝）

Apple則說：「依照他的想法，我們兩個有共識比較重要。」至於是否擔心晚婚懷孕不易，趙國翔回應：「現在醫學其實很進步，我相信還是有辦法，畢竟我也認識很多醫生。」Apple一旁甜喊：「我蠻健康的。」而夏和熙與江宏傑因《全明星運動會》第一季有私交，對於江宏傑與福原愛鬧婚變，他有傳訊關心，江也有回訊，但細節無法多透露，「我沒辦法幫他回答太多問題，他有回應我，反正我希望一切都非常順利，有讓他知道，如果他需要我們都在，也都可以陪他」。

(中時 )