韓國女星全慧彬不僅外貌亮眼、氣質出眾，且與優雅外型形成反差，她運動能力、舞蹈實力都強，曾在真人秀《叢林的法則》中大展身手，被封為「最強女戰士，而她不僅在圈內闖出好成績，2019年感情也開花結果，與圈外人醫生男友在峇里島結婚，她近日在節目上分享被求婚時的小故事，透露本想惡整老公，沒想到反被感動得一蹋糊塗，非他不嫁。

有在追韓劇的觀眾，肯定對全彗彬不陌生，她演出過《又是吳海英》、《魔女由熙》、《王與我》等夯劇，除了作品外，她與男神李準基的那段戀情，當年造成轟動，但也因為公開認戀，兩人交往1年後宣布退回朋友關係，美好愛情見光死。

終於在2019年，全彗彬的情路苦盡甘來，成了醫生娘，婚後相當過得相當甜蜜幸福，近日她作客《屋塔房的問題兒童們(Problem Child in House)》節目，聊起當年被求婚，全彗彬說當天恰好是愚人節，她突然玩心大發想整另一半，於是被求婚後態度認真表示有件事必須坦承，「其實我有一個沒曝光的女兒，交給我阿姨撫養，全世界都不知道這件事」，聽聞女友吐露私生女秘密，男方當場愣住，但後續的發展，讓她想都想不到。

回過神的男友，竟沉穩地說：「女兒一定很漂亮」，還要求結婚後把孩子帶回來一起養，甚至考慮了全彗彬身為藝人的身分，想好說詞：「可以對外界說是領養的」，讓全彗彬感動得一蹋糊塗，更加認定遇到良人，且非他不可。

(中時新聞網)