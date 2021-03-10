Fitbit 宣佈推出新一代兒童智慧手環 Fitbit Ace 3，可幫助 6 歲以上兒童，透過輕鬆有趣的方持健康活力，並和全家人一起養成健康的生活習慣。Ace 3 進一步拓展 Ace 系列功能，推出更多的動畫錶面，鼓勵兒童在維持健康活力同時展現個人風格。Ace 3 電池續航力長達 8 天，更可用於游泳、淋浴等情境。建議售價為新台幣 2,490 元整，預定於 3 月 31 日在台灣正式開賣。

據國立臺灣師範大學對臺灣幼兒發展調查結果顯示，台灣小一學童平均每天花費 85 分鐘使用 3C 產品，周末平均更是高達 186 分鐘；調查亦指出，學童每週僅花 290 分鐘運動，遠低於美國小兒科醫學會建議的每週至少 420 分鐘的運動量。運動量不足會直接影響到兒童記憶力、認知能力及學習成效上的表現。為了克服這個問題，家長必須找到創新的方法，幫助兒童保持活動力，不論是在學校、公園或是遊樂園等環境下， Ace 3 皆可以協助鼓勵兒童活動身體，並培養良好健康生活習慣。

Fitbit 共同創辦人暨執行長 James Park 表示：「在家庭遵循遠距學習和維持社交距離的同時，如何幫助兒童維持運動量，保持積極和快樂的生活，並在課堂與課後使用電子裝置的時間取得平衡，成為一項艱鉅挑戰。我們根據生活經驗設計開發出專屬兒童的 Ace 3 智慧手環，能為兒童的日常生活帶來更多樂趣，幫助親子找回運動樂趣，並養成良好且健康的生活習慣。」

Fitbit Ace 3 的動畫角色錶面，會隨著每日活動達成度而有所變化成長，讓運動變得更加有趣。（Fitbit提供／黃慧雯台北傳真）

Ace 3 能夠激勵兒童達成每天 60 分鐘的活躍時間，並提醒他們每小時至少 250 步的活動量 (可依上學時間調整)，進而獲取每日所需的活動量與睡眠，進一步養成健康的生活習慣。此外，兒童可透過高亮度、容易操作的觸控螢幕查看手錶上的數據，用來追蹤整天的活動，並利用計時器設定與計時器比賽等功能，設定個人目標。另一方面，Ace 3 也提供睡眠追蹤、就寢時間提醒及靜音鬧鐘等功能，可以協助親子制訂出一致的睡眠時間，讓兒童有充分時間休息，補充次日所需活力，並培養良好的健康生活習慣。在 Fitbit 的應用程式中，兒童可以和經過家長同意的朋友及家人連線，透過 Family Face Off 挑戰加入友誼賽，並取得虛擬徽章和獎盃慶祝勝利。

Fitbit Ace 3 的動畫角色錶面，會隨著每日活動達成度而有所變化成長，讓運動變得更加有趣。除了新加入的兔子、貓咪、火星人和太空船等動畫錶面外，還有 20 多款錶面可供選擇。兒童可以透過調整更多選項打造出專屬裝置，並以新奇有趣的方式展現個人化風格。此外，Ace 3 也將在不久後，成為全球首款與小小兵聯名的兒童智慧手環產品。錶帶配件有「神偷藍」和「淘氣黑」兩種顏色，未來也將推出更多與小小兵相關的功能和配件，人氣動畫角色小小兵很快也將躍上 Ace 3 錶面。

Fitbit Ace 3 成為全球首款與小小兵聯名的兒童智慧手環產品，未來將推出更多與小小兵相關的功能和配件。（Fitbit提供／黃慧雯台北傳真）

Ace 3 讓孩童們專注於活動的同時，亦能確保孩童們的隱私安全無虞。Fitbit 建議父母可以開設一個 Fitbit 家庭帳戶，以確保 12 歲以下兒童配戴 Ace 3 時的隱私安全。透過 Fitbit 家庭帳戶，家長可以使用應用程式中的「家長檢視」功能，查看孩童的活動數據，並管理孩童在應用程式中能看到的內容，以及篩選孩童的好友申請，守護孩子的隱私安全。同時，孩童可以透過應用程式內的「兒童檢視」功能，查看 Ace 3 中的多項數據，如活動和睡眠狀態、父母接受的朋友邀請、動畫錶面、虛擬角色和徽章等，藉此培養健康的生活習慣。Ace 3 的設計符合包括美國《兒童網路隱私保護法》和歐盟《一般資料保護規則》等法律載明的兒童隱私規範，

家長可以快速地設定 Fitbit 家庭帳戶，利用 Android 和 iOS 裝置將 Ace 3 與全家人配對，幫助兒童立即使用產品。有智慧型手機的兒童，能夠透過手錶直接收到來電及訊息通知，與同學好友們隨時保持聯繫。在完成設定並將電池充飽後，Ace 3 續航長達 8 天，減少充電需求並盡情享受運動時光。

Fitbit Ace 3 預定於 3 月 31 日在 myfitbit.com 和指定通路販售，包含：Pchome 24H 購物、Yahoo! 購物中心、momo 購物網等，建議售價為新台幣 2,490 元整，附贈經典、舒適且安全無毒的矽膠錶帶，創新緩衝設計可承受水潑濺和意外摔落等狀況，大幅提升安全性與耐用度。目前有黑色錶帶搭配運動紅錶扣、宇宙藍錶帶搭配太空綠錶扣等兩種款式可供選擇。而即將推出的小小兵矽膠錶帶配件，建議售價為新台幣 750 元。

(科技)