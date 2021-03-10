新北地檢署近期偵辦智鈊科技、芯道互聯2家新創公司，竟發現大陸半導體設計業者「比特大陸」（BITMAIN）透過子公司北京晶視智能科技在台行動，年內以2倍以上高薪挖走聯發科、台積電等公司逾200名半導體人才。至於比特大陸，為全球晶圓代工龍頭的大客戶，2020年原本要赴美IPO(首次公開發行)，但遭到美國質疑加密貨幣發展受挫，甚至還發生過公司經營權之爭。

身為全球最大挖礦機廠商的比特大陸，掌握加密貨幣運算力發展，但比特幣卻在2018年初滑鐵盧，從超過1顆超過1.9萬美元的價格一路崩至只剩3000美元，引爆挖礦機在當年市場崩盤的慘況。隨著臉書打算發行自身的數位貨幣LIBRA，激勵加密貨幣市場回溫，甚至在2020年獲得大批的金融支付機構以及科技公司支持，比特幣價格短期間暴漲超過前高來到2萬美元，甚至一路升破3萬美元、4萬美元，甚至來到超過5.5萬美元的價位，雖在日前價格回檔，一度逼近4.5萬美元關卡。

近期有更多傳統投資大師，包括新債王岡拉克、全球最大避險基金橋水創辦人達里歐、橡樹資本共同創辦人霍華馬克斯等重新審視下，看好比特幣身為另外一種保值資產的情況下，比特幣價格再度回升至5.4萬美元區間。

然而，比特大陸的發展卻一波三折，先是在2019年底面臨業務比重高達50%的AI晶片表現不佳，同時比特大陸共同創辦人吳忌寒2019年10月踢走共同創辦人、前董事長詹克團，聲稱必須針對詹克團對比特大陸組織任意擴張，所造成的「自殺式經營造成天量虧損」進行調整，導致比特大陸內部發生巨大問題。

至於台積電與比特大陸的關係，台積電總裁魏哲家2018年第二季法說提到，7奈米製程將從當年Q3的1成營收貢獻，至2018年Q4增至2成，電競、GPU與AI等領域都會帶動7奈米製程業績增長，雖挖礦需求下滑，但客戶新產品依舊能帶動需求。

據《數位時代》報導，當時魏哲家指的就是比特大陸，比特大陸2016年發表16奈米製程的挖礦機BM1387，2018年9月再發表，在效能與運算力都有顯著提升。然而，比特大陸面臨市況不佳，領導階層紛爭，甚至大陸發改委也強調，挖礦活動對於大陸實體經濟的傷害，一時間該公司內部狀況不明。

不過，去年底大陸區塊鏈自媒體《吳說區塊鏈》引用知情人士透露消息，詹克團和吳忌寒在紅杉資本牽線下，於去年底達成和解，詹克團抵押股份從比特大陸借出 6 億美元，收購吳忌寒持有股權。報導指出，詹克團在協議提到，將完成該公司在2022年底前赴美IPO計畫，但該公司前景仍不明。

至於去年9月以來加密貨幣市場起死回生，顯卡大廠NVIDIA去年發售的3款RTX 30系列顯卡遭搶售一空。據媒體報導，比特大陸仍積極搶攻挖礦市場，傳出比特大陸一度成為台積電5奈米製程最大投單者，幾乎無縫接軌吃下蘋果空出的產能。

不過，現在卻傳出比特大陸透過在台建立孫公司，吸收台灣的半導體人才來開發AI晶片，未經經濟部投審會許可，遭新北地檢署偵辦，智鈊科技負責人顏進忠、芯道互聯負責人黃志輝訊後分別以10萬、20萬元交保，另外晶視智能副董希康則是以10萬元交保，而晶視智能董事長吳振禧昨因身體不適暫停訊問，今將繼續接受訊問。

(中時新聞網)