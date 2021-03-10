蔡英文總統今天以錄影方式為「台歐盟供應鏈合作線上論壇」活動開幕致詞，她說，台灣和歐盟互為主要貿易夥伴，台灣已經準備好擴大與合作夥伴的雙邊投資，共同挺過疫情並強勢回歸。期盼進一步強化合作，打造出堅韌、多元且可靠的供應鏈，讓雙邊企業互蒙其利。

「台歐盟供應鏈合作線上論壇」是由我駐歐盟兼駐比利時代表處與布魯塞爾智庫「歐盟亞洲研究所」（EIAS）及「中華民國國際經濟合作協會」（CIECA）共同舉辦，主要在加強台灣與歐盟產業間之供應鏈合作及技術交流。

論壇由歐洲議會友台小組副主席柯契夫擔任主持人，邀請國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、台達電子歐洲地區總裁Dalip SHARMA、友嘉集團智慧製造與數據服務部總經理林勤喻、捷安特歐洲製造中心總經理陳經才、比利時IMEC創新服務處處長暨台灣區總經理Peter LEMMENS等人進行與談。

蔡英文總統今天下午4時許（布魯塞爾時間上午9時許）以錄影方式為該活動開幕致詞表示，台灣和歐盟互為主要貿易夥伴，歐盟也是台灣最大的外資來源。

她說，我們的夥伴關係建立在彼此對民主、自由及法治的共同理念上。台灣對智慧財產的重視，成功的防疫，以及貿易的專業，進一步強化我們的合作，發展更健全的供應鏈。

新興的全球挑戰凸顯了供應鏈韌性的必要性。蔡英文強調，我們的良好表現證明了，台灣已經準備好擴大與合作夥伴的雙邊投資，共同挺過疫情並強勢回歸。

歐盟已將綠能及數位經濟定為經濟復甦計畫的核心，而台灣也正積極發展綠能，促進科技創新。台灣已將新世代電子產業、再生能源和生物技術列入核心戰略產業，並打造充滿活力的產業聚落，讓國內外公司能更有效的合作創新。

她提到，歐盟現階段貿易政策著重在亞太地區，今天這樣的活動，深化我們的連結，有助鼓勵投資並創造就業，為未來成長奠定堅實根基。希望透過討論，我們能打造出更堅韌、多元且可靠的供應鏈，讓台灣和歐盟的企業互蒙其利。

(中時 )