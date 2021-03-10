新冠肺炎疫情還沒緩解，體育賽事也是防疫重點之一，不過日前衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中到HBL賽事開球，相較觀眾席座無虛席，中職卻仍嚴守梅花座規定，讓球迷疑問是否防疫雙標？今日記者會中副指揮官陳宗彥表示防疫計畫是由主辦單位提出，可以滾動式調整。

HBL在台北小巨蛋進行，吸引破萬觀眾入場，連副總統賴清德也蒞臨欣賞，不過相較HBL的滿場觀眾，中職正在進行的熱身賽卻仍要遵守梅花座，只開放50%球迷進場，甚至澄清湖球場為了遵守，每隔一個座位就貼上「X」禁止球迷入座，讓中職球迷有些不平衡，今日記者會指揮中心提出解釋。

副指揮官陳宗彥指出，「HBL是全程配戴口罩，且禁止飲食，中職則是比賽時間較長，觀眾會飲食，所以會有限制。」陳宗彥表示中職開放78%座位是中職提出的防疫計畫，應援團、觀眾席飲食限制也是計畫一部分。

不過陳宗彥也指出，只要計畫是遵守指揮中心頒訂的集會活動指引防疫措施就可以，因此假如中職想要滾動是調整變動，提出計畫後指揮中心會依當時疫情狀況審視，看是否符合標準。

指揮官陳時中則補充，「指揮中心有規定須強制配合的事項，剩下就是主辦單位的評估與管理能力，假如需要尋求專家意見，中心也會幫忙評估。」

(中時 )