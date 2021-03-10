台積電股價今(10日)開盤雖一度站回600元，可惜並未站穩，收盤僅小漲2元，收在597元，根據統計，台積電去年的專利申請數量超過1000件，穩居國內法人之冠，凸顯台積電產業競爭優勢。

根據經濟部智慧財產局今日局公布的109年專利申請及公告發證統計排序，在發明、新型、設計三種專利申請方面，本國法人部分由台積電以1096件排名第一，已經連續5年居冠，這也可以看出台積電在研發創新能力方面的優勢。

專利申請量排名第二的是宏碁的523件，排名第三的則是友達的466件。外國法人部分，則是由高通以720件位居首位。

對於台積電近期表現弱勢，分析師認為，台積電目前屬漲多回檔整理，倫元投顧總經理錢冠州建議目前可多觀察，不急著馬上進場佈局，但可多注意前一波沒有漲到的供應鏈。

台積電今日也公告2月營收為1065.34億元，到受農曆春節工作天數減少影響，月減15.9%，年增為14.1%，累計前2月營收2332.83億元，年增18.4%。

(中時新聞網)