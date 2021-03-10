福原愛和江宏傑婚變風波鬧得沸沸揚揚，人現在日本的她，更傳出不打算回台灣了，今(10日) 周刊《女性SEVEN》再次刊登福原愛最新專訪，她也回應和高帥男的認識經過，以及挑橫濱約會的原因。

據《女性SEVEN》報導，福原愛坦言6、7年前在朋友聚會認識高帥男，當時就覺得他是朋友的朋友，之後也沒見面了，今年初回日本時，因為很多事情精神壓力很大，突然想起對方，表示「是我主動聯絡他的」。

之後高帥男來過她家幾次，有一天對方提議要不要出去走走，因為她沒去過橫濱，就請對方帶她去，因為考量到新冠病毒疫情，所以不想搭電車，就搭男方的車去。

她坦言本來是想出門分散注意力，但對於和男友人一起出遊，是她過於輕率的行為，對很多支持她的人帶來困擾，她深感抱歉，並強調「絕對不是不倫的關係。」

福原愛也透露這幾年生活上持續碰到挫折，壓力很大，回到日本才逐漸恢復精神，男友人也給了她許多的援助，「大家所看到的我，也許會覺得我是滿月，其實我比新月還更有缺陷，很多缺點。」

她也解釋為何會和男友人一起下榻飯店，強調兩人是訂2個房間，並沒有一起過夜，但對方有來她房間幫忙搬行李，因為隔天她還想去橫濱散步，所以才要求對方一起留下，「真的只是交情不錯的朋友，因為我的社會經驗不足、也過於無知，剛成立的公司有許多事情想商量，才找他幫忙的，真的只是這樣的關係而已。」

(中時新聞網)