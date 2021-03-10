嘉基醫院榮獲2020年國家生技醫療品質銀獎，嘉義市長黃敏惠及公衛界同感欣喜。（廖素慧攝）

嘉基嘉基醫院榮獲2020年國家生技醫療品質銀獎，社區團隊表演節目歡慶。（廖素慧攝）

台灣即將從高齡社會進入超高齡社會，建構友善高齡環境是必然趨勢，嘉義基督教醫院深耕社區，打造友善醫療照護環境，榮獲2020年榮獲國家生技醫療品質銀獎─醫療院所類醫院醫務管理組，院長姚維仁說，嘉基的品質是亞洲第一。

嘉基醫院對中高齡及高齡者就業，積極推動智慧醫療及友善職場，創造員工安心放心的工作環境，2020年榮獲衛福部績優健康職場「健康關懷獎」及勞動部頒發第2屆「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」，提供全方位高齡整合服務。

嘉義市長黃敏惠表示，恭喜嘉基榮獲SNQ品質銀獎，榮獲全亞洲第一的榮耀，「因為愛，讓嘉基多走一里路」，多年來持續不斷進步，榮獲SNQ品質銀獎不只是嘉基的榮耀，更是嘉義市、台灣的榮耀。

黃敏惠表示，市府與醫療院所攜手合作，務實面對少子化、高齡化的課題，2011年成為WHO高齡友善城市網絡的全球30個發起城市之一，2011年嘉基獲得高齡友善健康照護典範醫院，都扮演領頭羊角色。

嘉基院長姚維仁表示，拿到這個獎很不容易，要經過生策會專家嚴謹的層層審查，最後評定為亞洲第一，這個獎的深層意義是讓全世界看見高齡友善的重要。

姚維仁說，嘉基提升長輩尊嚴及自我認同的價值感，落實完善健全的社區式連續性照顧網絡，推動高齡友善環境、職場及員工的身心靈健康促進，讓高齡友善文化深根形塑在大家的心中。

嘉基與國健署協力制定「高齡友善認證架構」，連續7年與國健署共同推動全台健康照護機構高齡友善認證，至2019年已有655家醫療照護服務機構透過嘉基的輔導，成為「高齡友善健康照護認證機構」。

(中時 )