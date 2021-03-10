台南市政府盤點轄區內19座抗旱水井，並逐一檢測水質、完成整備，可提供工業或營業等次級用水使用，目前已經有3家企業完成購買申請開始運水，台南市長黃偉哲10日到位於善化區的台糖農場視察相關整備狀況，黃偉哲表示，市府針對不同階段水情各有因應作為，為了民眾用水需求，已經找好水井，而且沒有掏空地基及地層下陷疑慮，但民眾放心之餘，也要持續節約用水，共體時艱。

近年受到極端氣候影響，旱澇不定，去年台灣56年來首度無颱風過境，降雨量迄今少得可憐，即將到來的汛期降雨狀況也難以預估，南市府積極找水，其中19座抗旱水井，每天可供應3萬公噸的水，永康水資源回收中心每天則可提供8000公噸再生水，5月南科再生水廠上線後，會再增加8000公噸的日給量。

台南市長黃偉哲說，抗旱水井均位於台糖農場範圍內，大部分集中在善化即歸仁地區周邊，市府對於井位、出水量、水質等都有詳細的掌握，均非屬地層下陷或土壤液化警示區，主要提供工業或營業等次級用水使用，在水情燈號從黃變橙後，就開放企業申請，目前已有3家申請，市府也會嚴格監控地下水水位。

另外包括安平等6個水資源回收中心，每天約可供應30萬公噸回收水，經發局局長陳凱凌指出，這些汙水經二級處理後即達放流水標準，可用於工業區揚塵維護、公園花木澆灌、沖洗廁所等產業用水及社區鄰里多用途使用，另外即日起也公告用水標的為農業、工業或其他用途的地下水權，取消其用水範圍及引用水量限制，以增加抗旱多元水源，減少既有水庫供水系統負擔。

(中時 )