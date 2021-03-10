Club Med搶先推出明年（2022）滑雪假期，以早鳥優惠及能彈性改期的預訂政策搶客。（Club Med提供）

旅遊泡泡議題發酵中，帛琉、新加坡、越南、日本及韓國都被政府點名列為考慮選項，但在一切尚未拍板定案前，雄獅旅遊、易遊網、可樂旅遊等旅行業者仍未公開出團的確切行程及費用，眼見未來將產生越來越多旅遊泡泡，雄獅旅遊總經理游國珍指出，預估旅遊費用可能會較疫情前調漲1倍，以往低價促銷的旅遊商品不復見，更直言：「旅遊倒退數十年」，消費者可得有心理準備。

游國珍表示，在帛琉旅遊泡泡確認後，雄獅便會積極規劃對應的旅遊產品，價格及相關限制需待規範確認後才能明確，但機票、酒店、交通等在防疫規定下都會大幅調漲價格，在管制多、價格高的情況下，旅遊活動不再是說走就走，需求旅行社代辦業務可能增加，旅遊活動產生結構性改變，消費者與旅行社跟政府三者之間，都在調適疫後的角色改變；然而，游國珍也表示，雄獅仍會持續投入資源與資金深耕國內旅遊市場深耕，奠定好基礎來迎接未來的入境旅客。

深度旅遊電商平台KKday則為帛琉旅遊泡泡暖身，攜手旗下伴手禮品牌KKgift推出「帛琉旅遊泡泡夢想包」，消費者花99元就可參加KKday未來帛琉夢幻群島多日遊的首航團抽獎，獲獎的1名幸運兒將能得到KKday首發台灣帛琉單人全程來回機票、酒店住宿與團體行程參團；KKday表示，台帛旅遊泡泡行程正在緊鑼密鼓籌備中，將以台帛雙邊政府規範、旅客防疫安全為最高規劃原則，而正式販售日期也將配合政府決策再公布。

不僅旅行業者蓄勢待發，趁著民眾對出國旅遊信心大增，在全球擁逾70座度假村的全包式度假品牌「Club Med」也搶先開賣明年（2022）滑雪假期優惠，包含日本北海道TOMAMU、日本北海道SAHORO、大陸北大壺、大陸亞布力等滑雪度假村同步推出6折的超早鳥優惠，且補10％價差即可升等麗緻房，現省萬元；此外，限時私人滑雪課程更有8折優惠。價格均涵雪票、團體分級分齡滑雪課程、雪地健行，以及度假村全天候供應當地特色美食和飲品。

為讓台灣旅客能彈性調整及規劃行程，Club Med同時貼心推出「安心預訂政策」，即日起至3月31日前預訂Club Med全包式滑雪假期，最晚可於出發前14天享有一次全球性免費更改行程或日期，入住日最晚可選擇至明年4月30日，提供超長13個月的改期彈性，盼以早鳥折扣與彈性改期的安心預訂政策，先一步搶下旅遊復甦商機。

(中時 )