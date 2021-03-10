櫃買中心表示，連訊通信（6820）在10日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，連訊通信成立於2017年12月間，為上櫃電子零組件廠連展投控公司的轉投資事業；連訊通信董事長為陳鴻儀，主要產品是光通訊跳接線、連結器及適配器等，送件時資本額為2億2,000萬元。

連訊通信2020年財報業績，營收7億1,452萬元，稅前盈餘4,025萬元，稅後盈餘2,299萬元，每股盈餘1.13元。

(工商 )