連訊通信10日申請登錄興櫃股票 17:222021/03/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，連訊通信（6820）在10日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，連訊通信成立於2017年12月間，為上櫃電子零組件廠連展投控公司的轉投資事業；連訊通信董事長為陳鴻儀，主要產品是光通訊跳接線、連結器及適配器等，送件時資本額為2億2,000萬元。 連訊通信2020年財報業績，營收7億1,452萬元，稅前盈餘4,025萬元，稅後盈餘2,299萬元，每股盈餘1.13元。 開拓外銷市場 屏東鳳梨前進新加坡餐廳及超市通路 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 (工商 ) #連展投控 #連訊 #通信 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長庚大學推Podcast 助考生更了解大學 15:032021/03/10 寶島 《集中市場》外資連5賣 提款台股千億元 15:242021/03/10 財經 大陸出國留學者 免費打新冠疫苗 04:102021/03/10 話題觀察 再創新熱門股 金管會推造市讓年輕人可入門 14:492021/03/10 財經 竹市光復設計成果展 「顏控」作品驚豔四方 16:172021/03/10 寶島 放下3C 舊時童玩學童愛不釋手 16:202021/03/10 寶島 鶯歌第一公墓增建納骨塔 補助遷葬 04:102021/03/10 地方新聞 台鳳梨外銷受阻 旅外台人訂25公噸貨銷新加坡 10:562021/03/10 生活 《興櫃股》華德動能：桃客電巴用磷酸鐵鋰類電池 不會自燃 11:432021/03/10 財經 疫苗施打＋旅遊泡泡－餐飲四雄 中華徵信所叫好 04:102021/03/10 財經要聞 《興櫃股》明躍2月營收續寫同期高 前2月增2倍 17:402021/03/10 財經 財經熱門新聞 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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