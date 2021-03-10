「生活旅人│MUJI無印良品專案」旅人地圖。（台南老爺行旅提供）

疫情影響全球的旅遊習性，國人向內的島嶼探索成為我們的旅行日常。台南老爺行旅即日起結合全新主題策展《生活旅人》，打造「生活旅人│MUJI無印良品專案」，住宿每晚2900元起。

台南老爺行旅第15號展覽《生活旅人》從生活出發，攜手府城2大企業─新力印章、仁美商標，及扶植府城藝文新星的臺南新藝獎合作，藉由5位擅長不同領域的藝術家視角，帶領旅人們展開新的觀看視角。

展覽4大焦點展區包含集結台南、宜蘭、台東17位匠師職人故事的新力印章主題展《城市踩印I_巷弄生活》及《城市踩印II_時代產業》；以民間信仰及古法技藝為靈感，將藏存於宮廟的神祇及相關產業鏈，轉譯成當代視覺的仁美商標主題展─《神遊織都》；同時解構自身與空間、生活及自然環境情感連繫的臺南新藝獎─《浪漫主義的日常生活地理學-2021》；主題展限定「旅人地圖」集章活動，讓旅人有機會一窺府城的傳統工藝之美。

台南老爺行旅表示，為呼應主題展「放慢腳步，走入生活」概念，特別規畫與MUJI無印良品合作，入住即贈由MUJI無印良品精選的「旅人彩繪組」，讓房客可至主題展印製個人專屬明信片，並前往全台首間導入「聯連市」市集的南紡門市兌換限定贈禮，感受MUJI無印良品實踐產地與餐桌的好感生活飲食樣貌；即日起官網訂房享高鐵8折優惠。

(中時 )