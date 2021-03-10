中華電(2412)於今日舉辦「新北智駕電動巴士研討會暨成果發表會」，中華電信數據通信分公司副總吳坤榮表示，中華電在自駕車布局已久，看好後續業績規模將持續放大。

吳坤榮今表示，中華電在自駕車布局已久，ADAS自動偵測系統應用多元，目前政府端、商業端都開始應用，有挹注營收表現，且未來業績規模將持續放大，另外，吳坤榮也說，自駕巴士遇到最大問題在於資安，一旦遭駭客入侵，造成社會危險影響相當大，因此資安在自駕車是相當重要一環。

中華電表示，國內自動駕駛應用皆朝向公共運輸發展，主要期望解決國內公車、客運駕駛長期存在缺工及疲勞駕駛等議題，「新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫」於109年8月3日開始進行載客試乘活動，提供民眾自輕軌崁頂站至淡海美麗新影城接駁服務，歷經五個月的運行，載客數逾1萬5千人次，經測試其由自動駕駛車轉為人工駕駛的脫離率低於2.6%，載客準點率達97%，其中民眾對於整體搭乘滿意度高達九成以上。

新北智駕電動巴士係透過C-V2X蜂巢式網路技術，將周遭環境的號誌狀態與其他車輛、行人通行資訊送至智駕車平台進行運算，因此除透過本身的攝影機、光達得知環境狀況外，亦可額外透過C-V2X的通訊方式及路側攝影機、雷達等獲得道路資訊。

中華電自108年起，受新北市交通局委託執行「新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫」，與勤崴、淡水客運攜手合作新北智駕電動巴士-智慧小藍車，是全台第一輛公車營運路線的智駕電動巴士(168路線)，歷經長達1,339小時、運行6,618班次、6,768公里的測試。

(時報資訊)