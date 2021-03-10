10日，恆生指數開盤就是全日最高點29,255點，之後受獲利回吐賣壓，一度下跌62點，低點為28,710點。恆生指數收28,907.52點，上漲134.29點，漲幅0.47%。國企指數(H股)收11,059.67點，上漲86.52點，漲幅0.79%。

大型科技網路族群先漲後跌，之前調整較大的美團，收盤時飆近5%，京東集團漲4.4%。騰訊漲2.2%，阿里巴巴漲1.9%，快手開高1成後漲勢收斂，收盤僅漲2.2%。小米集團持續弱勢，收跌0.7%。

舊經濟類股疲弱，其中金融股普遍下跌。匯豐控股跌2%，友邦保險盤中一度超跌，最後收黑0.3%。建設銀行跌1.1%，工商銀行跌0.3%。

至於香港交易所反彈0.9%，收444.8港元。油價回軟，三桶油均收黑0.3%至2.6%不等。

資金流入汽車族群，比亞迪收飆5.2%，華晨中國漲5.4%，恒大汽車漲3.9%，長城汽車漲3.6%。吉利汽車，廣汽集團與東風集團都收紅1.9%至2.6%不等。

(時報資訊)