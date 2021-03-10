連鎖餐飲集團王品(2727)受惠春節等連假帶動聚餐意願，2021年2月合併營收「雙升」至17.05億元，創同期新高、歷史第三高。集團定調今年營運要超越顛峰、重返榮耀，力拚透過既有品牌展店優化、推出新品牌雙引擎，達成營收成長15％、淨利率達10％目標。

王品2021年2月自結合併營收17.05億元，月增達11.63％、年增近1.17倍，創同期新高、歷史第三高。其中，台灣事業群11億元，月增7.79％、年增達44.26％，改寫同期新高。中國大陸事業群6億元，月增達19.52％、年增達近29.3倍。

累計王品前2月自結合併營收32.34億元，較去年同期21.96億元躍增達47.25％。其中，台灣事業群21.3億元，較去年同期17.7億元成長達20.56％。中國大陸事業群11億元，較去年同期4.3億元跳增達1.58倍。

王品表示，台灣事業群2月受惠春節及228連假帶動聚餐意願，「和牛涮」台中文心店、「夏慕尼」中山北店雙創千萬業績，加上「王品嚴選」冷凍及外帶年菜業績挹注，帶動營收連10月改寫同期新高。

而中國大陸事業群2月營收跳增，除了去年同期因疫情基期較低，「就地過年」拉動本地市場消費，亦帶動餐飲需求暢旺。其中，「和牛涮」為搶攻春節連假商機，進軍中國大陸短短15天便在上海連開3家店，且一開幕即造成排隊熱潮，帶旺2月業績表現。

展望2021年，王品集團定調「超越顛峰、重返榮耀」目標，在國門不開、內需市場熱絡情況下，將持續積極展店擴大市占，規畫在台新展40家店、將總店數推升至320～330家。並將重新「西堤」及「夏慕尼」市場定位及商模，盼進一步推升營運成長動能。

同時，王品亦積極打造新品牌擴張營收版圖，鎖定火鍋、燒肉、中餐品類，預計兩岸至少推出5個新品牌。其中，中國大陸已開出主打四川麻辣鍋的「西川霸牛」及和牛火鍋吃到飽「和牛涮」，台灣預計第二季推出燒肉吃到飽新品牌「肉次方」等2個新品牌。

(時報資訊)