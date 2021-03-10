防疫期間戶外運動正夯，新北市體育處將在17日起開設多堂免費課程，除了有初階的跑步訓練課、有氧舞蹈與肌力訓練外，更力邀多位「金牌選手」來授課，包括去年拿下東京奧運門票的「拳擊女王」林郁婷、被稱為「奧運三朝元老」的射箭國手雷千瑩都將現身，與民眾切磋密技、開心運動。

新北市體育處長洪玉玲介紹，去年起因應疫情，在板橋第一運動場推辦免費戶外運動課程，頗受好評，今年加碼再開，盼能協助民眾養成規律運動習慣，除了有氧舞蹈、肌力訓練、初階與進階跑步課外，今年因應110全中運在新北，也結合迪卡儂、森林跑站等產業資源，開設不同類型的體驗課程。

體驗課程部份，迪卡儂公司提供三重店、中和店場地，及體驗課程所需運動裝備，自3月到9月間每個周末，安排全運會競賽項目的免費趣味體驗，包括射箭、拳擊、擊劍、體操、橄欖球、高爾夫、桌球、排球、足球、滑輪溜冰等，更力邀新北隊選手與民眾切磋，如拳擊女王」林郁婷、「射箭好手」雷千瑩都將現身。

跑步課程部份，板橋第一運動場將於17日起推出免費跑步訓練課，周3、周4晚間為初階課程，周6則是進階課程，馬拉松男子百傑的張哲豪將擔任其中的課程教練，由專業教練帶領大家正確跑步、開心跑步，詳情可上體育處官網查詢。

(中時 )