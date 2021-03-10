屏東鳳梨外銷新加坡封櫃啟航，其他果品也正拓展國外通路，避免把雞蛋放在同一籃子。（林和生攝）

買鳳梨已成全民運動，屏縣府也提醒農民避免搶收，打亂市場品質與價格。（林和生攝）

台灣鳳梨禁銷大陸消息一出，掀起全台購買風潮，不僅內銷訂單持續攀升，外銷通路更是一路暢旺，但屏東縣長潘孟安卻發現，有外僑為展現愛國心，一次性購買，帶到國外卻半買半相送，意外造成當地市場價格紊亂，憂心恐造成價格崩盤，提醒鮮果千萬別再賤價出售。

屏東鳳梨為全台產季最早，3月下旬即將進入高峰，由貿易商與新加坡談妥的20呎貨櫃，10日正式裝櫃出口，預計供貨至當地餐廳及在地超市通路，屏縣府估計，以去年外銷新加坡鳳梨總量約200公噸，今年可望翻倍達500公噸，且訂單持續增加。

不過潘孟安臉上卻不見喜色，他坦言，全民瘋鳳梨當然對產地農民有相當助益，不過數日前有日本貿易商反映，因日僑以實際行動跨海協助行銷農產，以私下管道取得幾個貨櫃果品，在日本以幾乎友情價拋售至市場，這對依循正常管道的果品傷害極大。

潘孟安舉例，打著台灣品牌的鳳梨，每顆依大小不一，日本超市售價約550至598日幣，比起其他東南亞國家果品高出100至150日幣，若同樣來自台灣鳳梨，因一次性購買卻賤價出售，恐造成價格紊亂，對長期貿易恐怕不是好現象。

潘孟安不諱言，在疫情及對岸宣布禁止進口台灣鳳梨雙重衝擊下，縣府及農民團體積極拓展海外訂單，今年屏東鳳梨外銷迄今共計3946公噸，出口值達1億元，出口國家包括日本、香港、新加坡等地，更持續拓展市場如澳洲等國家。

布局多元海外市場，是避免把雞蛋放在同一籃子裡，提供優質果品及穩定價格，才是能否長期推廣關鍵，但潘孟安提醒，別只靠一時熱血，將外銷規格的果品賤價出售，對農民不見得是好事，近期也會召集各合作社說明，避免可能的搶收，反而衝擊到市場穩定價格。

(中時 )