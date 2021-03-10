針對大陸寶鋼4月份盤價開平高盤，中鋼業務副總經理劉敏雄認為，近來在大陸工信部「堅決壓縮粗鋼產量，粗鋼產量同比下降」的原則下，已為今年鋼市定調，供給面受到控制，再加上疫情後經濟恢復成長，有利鋼價上漲趨勢，且寶鋼四月開出漲盤符合市場趨勢。

劉敏雄指出，以華東地區現貨流通行情計算，寶鋼兩次開盤期間，熱軋行情已上漲約400人民幣，冷軋上漲約200人民幣，但鍍面類持平，寶鋼四月盤價各產品漲幅與行情變化相符。值得注意的是與熱軋價格比肩的酸洗料，其中的汽車鋼種漲幅每公噸150人民幣較熱軋為低，應是考慮汽車的產業特性減緩原料波動，以及受缺晶片影響，汽車業拉貨力道弱於建築業。

在電動車爆發性成長的推波助瀾下，電磁鋼頂級牌號基價上調500元/噸，較中高規牌號強勢。冷軋、熱鍍鋅超高強度鋼種由季盤改為月盤，推測應是預期原物料將持續上漲，以月盤即時反映合金等的價格波動。

此外，近期大陸家電業在銷售淡季掀起漲價潮，包括空調、冰箱、洗衣機、電視機等主要大型家電產品，3月起漲價5%至15%不等，未來是否會影響消費需求有待觀察。

(工商 )