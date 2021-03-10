【旅遊經洪書瑱報導】

「東京晴空塔」被譽為東京新地標，高度634公尺，是世界最高的電波塔，在疫情發生前，每年有成千上萬來自全球各地的遊客前往朝聖，並藉由體驗登上高塔漫步雲端，並將整片東京街景映入眼簾，而且還值得一提的是──天氣晴朗時還能眺見富士山。而晴空塔下延伸的「東京晴空街道」（TOKYO Solamachi），這處擁有300多家涵蓋流行時尚、日式雜貨、人氣美食等組成一處經典商城，因應後疫情時代的「新常態」氛圍，近期也重整旗鼓，進行大規模改裝，並引進不少新的品牌店家，打出「晴空街道風格輕旅行」主題，希望在街道商圈營造一股旅遊世界各地的氣氛。

其實「東京晴空街道」店面的推陳出新，從2020年夏季就開始、並一直持續到2021年春季一直在進行。總計今春已經完成了22家店面新開幕，另還有30家店面（14家餐飲店、13家時尚雜物店、3家餐飲店）也進行了大規模裝修。

為呼應此次「晴空街道風格輕旅行」主題，「東京晴空街道」邀請進駐的名店，圍繞了 「世界」、「日本」、「東京下町」等三大品類，希望來到這邊逛街遊憩的民眾，也能有「微旅遊」的感覺，即便身處在東京，彷彿也能世界之旅的感受。品嚐著每一口的異國料理、欣賞著每一件區域代表的設計品。

「東京晴空街道」這次入列的「世界」風海外名店共有三家，台灣一口氣就佔了兩家，分別是鼎泰豐、緣味古早味現烤蛋糕(GRAND CASTELLA)，另一家則是西班牙的MIGUEL y JUANI。

「鼎泰豐」的小籠湯包是日本人的最愛（圖片來源東武鐵道株式会社）

台灣古早味蛋糕店「GRAND CASTELLA」首次進軍日本（圖片來源東武鐵道株式会社）

其中「鼎泰豐」是日本民眾首選心愛的美食，一點也不讓人意外，目前鼎泰豐在全球已經展店超過160家，晴空塔分店也是目前日本市場的最新一家分店。而近期日本刮起一陣台式古早味蛋糕流行風潮，「東京晴空街道」也趕搭這般列車，引進了在台灣發跡已有10年緣味古早味現烤蛋糕，緣味起源於淡水，它的經典主打雙層起司，也飄香到澳門、新加坡、馬來西亞等全球八個國家，「東京晴空街道」則是日本的首站進駐據點。

被日本人大讚為最好吃的西班牙燉飯名店MIGUEL y JUANI進駐（圖片來源東武鐵道株式会社）

另外，來自西班牙的燉飯名店MIGUEL y JUANI曾在東京得過獎，被日本人大讚為最好吃的西班牙燉飯。這次來到晴空街道設點，也希望讓到此一遊的顧客，也能有宛如散步在瓦倫西亞的情境，可以大口嚐著美味的道地西班牙燉飯。

代表正統「日本」在地特色的專賣店，包括有：堀内果實園（奈良）、廣島燒Micchan總本店（廣島）、道頓堀神座（大阪）、京東都（京都）、金子眼鏡店（福井）、CLASUWA（長野）等。

堀内果實園的水果甜點，新鮮又可口（圖片來源東武鐵道株式会社）

堀内果實園：這是一家奈良縣吉野山麓腳下的果農所經營的百年老店，目前已由第六代接手，栽種的各類新鮮水果進行實體販售之外，2017年轉型咖啡廳型態的門市經營，「東京晴空街道」是東京第一家店。時尚舒適的空間，不僅可以享用產地直送的水果，水果特製的三明治、冰沙、果汁等系列甜點和輕食，更令消費者大快朵頤。

廣島燒層層堆砌出來的口感，特別美味（圖片來源東武鐵道株式会社）

廣島燒Micchan總本店：由創始元祖井畝井三男創立的廣島燒Micchan總本店，至今已有76年歷史，廣島燒不像大阪燒將食材全部混在一起後下鐵板，而是一樣樣慢慢下鍋，把食材堆疊起來，在「東京晴空街道」也可以品嚐到這個經過半個多世紀歷史傳承的味道。

京都刺繡名店「京東都」以將刺繡這項傳統的技藝作為新文化的傳承（圖片來源東武鐵道株式会社）

京東都：「京東都」是一個京都的刺繡工場，期將刺繡這項傳統的技藝作為新文化的傳承，以「京都出發，經由東京，走向全世界」的頂極刺繡品牌邁進；進駐「晴空塔街道」的這家「京東都」特別以畫廊空間來呈現，不僅有精緻商品的陳列，現場也開放創作者製作成品的空間，讓遊客也可以親眼欣賞到刺繡的精緻與美，也呼應了「京東都」的世界觀。至於東京下町的代表名店，（下町指在具有獨特風情的建築物或小小的巷弄等，能夠讓人體會到懷舊氣氛的地區。）則包括：二代目野口鮮魚店（墨田）、文庫屋「大関」（墨田）、天婦羅宇豆基野（墨田）、Varco（江東）、Third Sugar（日本橋）。

文庫屋「大関」豐滿的壓紋，絢麗多彩的質感，有趣的設計，正是吸引消費者的賣點（圖片來源東武鐵道株式会社）

文庫屋「大関」：有94年歷史的皮革手工製品品牌，白色牛皮上有凹凸不平的花紋，工匠們用刷子逐一上色，通過稱為「生鏽」的過程來完成浮雕凹槽，並且產生棕色和老式的質感，包括錢包、名片盒、筆盒等產品，有上百種圖案可供選擇，豐滿的壓紋，絢麗多彩的質感，有趣的設計，正是吸引消費者的賣點。

varco的產品保有皮革與木材完美融合的溫潤感，同時也感染著仿古家具般的品味（圖片來源東武鐵道株式会社）Varco：一種特殊的皮革製品，用日本精緻的高科技將木頭切成薄片，與皮革複合成一種 「可彎曲的天然木質材料 」，製作各類實用皮製品，如手提袋、皮夾、手機殼、配件小物等，享受皮革與木材完美融合的溫潤感，同時也展現著仿古家具般的品味。

天婦羅天婦羅宇豆基野，精選時令食材，以色彩鮮豔的蔬菜和新鮮的魚肉為主（圖片來源東武鐵道株式会社）

天婦羅宇豆基野：精選時令食材，以色彩鮮豔的蔬菜和新鮮的魚肉為主，製作成新鮮的油炸脆皮天婦羅，宇豆基野天婦羅醬的氣味可說永遠是東京人的鄉愁。

Third Sugar：在日本橋人形町，擁有龐大顧客群的洋菓子專店面，招牌奶油泡芙是將法國烤製的糖果和硬州糕點混合而成的，吸引不少觀光客慕名去排隊品嚐。

相關訊息可至官網查詢！

【東京晴空街道資訊──】地址: 東京都墨田區押上1丁目1-2

(中時新聞網)