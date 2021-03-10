英國將於3月16日公布一份國防及外交政策評估報告，而《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）指出，根據先行流出的消息，英國有意削減F-35戰機的採購數量，從原本的138架，大幅降低為48架。

根據報導，為確保國產六代機「暴風」（Tempest）能獲得充足的研發資金，英國擬在16日的《安全、國防、發展與外交政策整合檢討》報告中，宣布大幅減少F-35戰機的採購數量，僅採購目前已下訂的48架，後續尚未正式簽署的訂單全部取消。

英國國防部常務秘書洛夫格羅夫表示，在執行長期計畫時，由於國家需求、威脅環境等變化，本就可能導致準備購買的產品過時，或不需要買到原定數量。除F-35外，原定採購5架的E-7空中預警機可能改為3架，24架機齡較老的「颱風」戰機也預計提前退役。

英國原本將是僅次於美國、日本的第三大F-35使用國，總採購量只比日本的147架少9架，若停止後續採購，將對F-35計畫造成重大打擊。且尷尬的是，儘管英國最初採購的F-35，皆是能在航空母艦上運作的F-35B，但2艘「伊麗莎白女王級」航艦都預計至少搭載24架，在扣除訓練和需要進廠維護的戰機後，2艘航艦恐長期陷入缺員窘境。

英國2018年於「范保羅航展」（Farnborough Airshow）上公開「暴風」的實體模型，強調該機能搭載較F-35更多的武器與感測器，並能選擇有人或無人飛行模式，但由於尺寸過大，將不會開發航艦用的艦載機版本。當時英國「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）飛航專家布朗克便曾警告，憑藉英國現有的國防預算水準，在採購F-35並維持現有「颱風」機隊的同時，恐難以為「暴風」計畫籌措到足夠的資金。

(中時新聞網)